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С 1 января 2022 года в Рязанской области повысят МРОТ для внебюджетников
С 1 января 2022 года для работников внебюджетного сектора минимальный размер оплаты труда составит 14 100 рублей.

С 1 января в Рязанской области повысят МРОТ для внебюджетников. Об этом пишет газета «Рязанские ведомости».

Соответствующее соглашение подписали губернатор Николай Любимов, председатель рязанского областного союза организаций профсоюзов Инна Калашникова и председатель ассоциации экономического сотрудничества предприятий Владимир Кутенцын.

С 1 января 2022 года для работников внебюджетного сектора минимальный размер оплаты труда составит 14 100 рублей, а с 1 июля еще увеличится.

«Это должно стать мотивацией для сотрудников предприятий и подтолкнет их менеджмент к продолжению развития», — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года МРОТ в России составит 13 890 рублей.