Набиуллина: ЦБ не планирует собирать данные о переводах россиян

Эльвира Набиуллина подчеркнула, что это недостоверная информация.

ЦБ не планирует собирать данные о переводах россиян. Об этом глава центробанка сообщила в интервью телеканалу «Россия 1».

Эльвира Набиуллина подчеркнула, что это недостоверная информация.

По ее словам, ЦБ работает по этому вопросу с несколькими банками, которые используют для платежей нелегальным онлайн-казино и финансовых пирамид. В таких случаях регулятор может запросить обезличенный реестр платежей.

Ранее РБК опубликовало информацию, что Центробанк начнет контролировать переводы между физическими лицами.