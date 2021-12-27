СМИ: ЦБ начнет контролировать денежные переводы

Банк России начнет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей. Мониторинг переводов начнется с января 2022 года.

Центробанк начнет контролировать переводы между физическими лицами. Об этом передает РБК .

Банк России начнет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей. Мониторинг переводов начнется с января 2022 года.

В ЦБ отметили, что в отчет будут входить различные переводы, в том числе на карту, на счет, на электронный кошелек, через систему быстрых платежей, трансграничные переводы, переводы через терминалы платежных агентов, переводы между собственными счетами, через системы денежных переводов.