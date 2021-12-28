Избившему под Рязанью сторожа мужчине вынесли приговор. Об этом во вторник, 28 декабря,
Инцидент случился вблизи села Борисовское Рыбновского района. Там 28-летний житель поселка Комсомольский со своим знакомым выпили и пошли в сторону фермы. Встретив сторожа, они выпрашивали у него спиртное. У мужчины алкоголя не оказалось, тогда они начали выпрашивать овец. На это также последовал отказ, что не понравилось осужденному. Он, угрожая ножом, повторил требование, а после — начал избивать пенсионера. За охранника вступился его приятель, после чего нападавший и его знакомый убежали.
Мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на полгода.
Приговор не вступил в законную силу.