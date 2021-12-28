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Избившему под Рязанью сторожа мужчине вынесли приговор
Инцидент случился вблизи села Борисовское Рыбновского района.

Избившему под Рязанью сторожа мужчине вынесли приговор. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщила региональная прокуратура.

Инцидент случился вблизи села Борисовское Рыбновского района. Там 28-летний житель поселка Комсомольский со своим знакомым выпили и пошли в сторону фермы. Встретив сторожа, они выпрашивали у него спиртное. У мужчины алкоголя не оказалось, тогда они начали выпрашивать овец. На это также последовал отказ, что не понравилось осужденному. Он, угрожая ножом, повторил требование, а после — начал избивать пенсионера. За охранника вступился его приятель, после чего нападавший и его знакомый убежали.

Мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на полгода.

Приговор не вступил в законную силу.