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Под Рязанью мужчина избил сторожа за отказ отдать барана
Инцидент произошел рядом с селом Борисовское Рыбновского района.

Под Рязанью мужчина избил сторожа за отказ отдать барана. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел рядом с селом Борисовское Рыбновского района. 64-летний пенсионер охранял баранов в загоне, когда к нему подошел незнакомец и попросил отдать животное. За отказ мужчина, угрожая ножом, повторил требование, а после — начал избивать пенсионера. За охранника вступился его приятель, после чего нападавший убежал.

В ходе следствия полицейские выяснили, что к разбойному нападению причастен ранее судимый 28-летний житель поселка Комсомольский. Выяснилось, что накануне он приметил барана и, выпив для храбрости, к вечеру пришел просить у охранника животное. Однако не ожидал, что помимо пенсионера на территории будет кто-то еще.

В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.