\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 27
-13°
Втр, 28
-13°
Срд, 29
-11°
ЦБ USD 73.23 0.04 28/12
ЦБ EUR 82.94 0.01 28/12
Нал. USD 72.30 / 74.20 14:07
Нал. EUR 82.00 / 83.45 14:07
Новости
Публикации
Коллектив Ново-Рязанской ТЭЦ поздравили с Днем энергетика мэр Рязани Е...
В День энергетика 22 декабря на Ново-Рязанской ТЭЦ- ста...
23 декабря 16:53
3 157
Зачем рязанцам нужна «гаражная амнистия» и сколько она стоит?
С 1 сентября в России начала действовать «гаражная амни...
22 декабря 11:24
4 936
Куда можно выехать из Рязани на праздники без qr-кода и с ним?
Внутренний туризм — поездки по России — стал популярным...
21 декабря 12:34
6 815
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
11 665
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области ищут очевидцев смертельного ДТП на Ряжском шоссе
39-летний рязанец на грузовике Shacman не справился с управлением и сбил трех женщин 61-и, 51-и и 49-лет. После этого машина продолжила движение и врезалась в Hyundai Santa Fe, за рулем которого был 46-летний мужчина.

В Рязанской области ищут очевидцев смертельного ДТП на Ряжском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 30 ноября в 15:50 в Рязани на Ряжском шоссе у дома № 15Б/1.

39-летний рязанец на грузовике Shacman не справился с управлением и сбил трех женщин 61-и, 51-и и 49-лет. После этого машина продолжила движение и врезалась в Hyundai Santa Fe, за рулем которого был 46-летний мужчина.

51-я и 49-и летняя пешеходы погибли. 61-летнюю женщину доставили в больницу.

Всех, у кого есть информация по ДТП, попросили обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1 кабинет 19.

Напомним, на водителя завели уголовное дело.