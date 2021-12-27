В Рязанской области ищут очевидцев смертельного ДТП на Ряжском шоссе

39-летний рязанец на грузовике Shacman не справился с управлением и сбил трех женщин 61-и, 51-и и 49-лет. После этого машина продолжила движение и врезалась в Hyundai Santa Fe, за рулем которого был 46-летний мужчина.

В Рязанской области ищут очевидцев смертельного ДТП на Ряжском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 30 ноября в 15:50 в Рязани на Ряжском шоссе у дома № 15Б/1.

39-летний рязанец на грузовике Shacman не справился с управлением и сбил трех женщин 61-и, 51-и и 49-лет. После этого машина продолжила движение и врезалась в Hyundai Santa Fe, за рулем которого был 46-летний мужчина.

51-я и 49-и летняя пешеходы погибли. 61-летнюю женщину доставили в больницу.

Всех, у кого есть информация по ДТП, попросили обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1 кабинет 19.

Напомним, на водителя завели уголовное дело.