Росприроднадзор потребовал суд лишить рязанский завод «Техно» лицензии на выбросы

Заседание по делу состоится 27 декабря.

Приокское управление Росприроднадзора потребовало лишить рязанский завод «Техно» лицензии на выбросы. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщил « ВидСбоку ».

Рязанский завод получил лицензию на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух в 2017 году. Арбитражный суд Рязанской области принял иск и возбудил производство по делу. Заседание состоится 27 декабря.

Ранее Росприроднадзор выявил на заводе «Техно» ряд нарушений, в том числе превышение нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.