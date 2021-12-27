В Кремле начали подготовку к выборам-2024

Сообщается, что предварительную подготовку начали еще летом.

В Кремле начали подготовку к выборам-2024. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что предварительную подготовку начали еще летом. Источник РБК уточнил, что речь шла о том, что кампанию нужно планировать не за год, а заранее.

Также уточняется, что на совещаниях, где затрагивался вопрос президентских выборов, говорили о возможной кампании действующего президента Владимира Путина.

При этом не уточнялось, принял ли уже Путин решение идти на новый срок или нет.

Ранее президент ответил на вопрос о преемнике.