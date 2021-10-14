Путин ответил на вопрос о преемнике

Он отметил, что Конституция позволяет ему баллотироваться на следующий срок и заявил, что пока никаких решений не принято.

Президент Владимир Путин ответил на вопрос о преемнике в интервью CNBC .

Он отметил, что Конституция позволяет ему баллотироваться на следующий срок и заявил, что пока никаких решений не принято.

«Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ», — сказал Путин.

Он добавил, что до следующих выборов еще есть много времени, а подобные разговоры «дестабилизируют ситуацию».

«Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее», — сказал президент.