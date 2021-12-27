В Красноярском крае нашли убитой семью из четырех человек

В квартире нашли тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей без признаков жизни с колото-резаными ранениями.

В понедельник, 27 декабря, в Красноярском крае в квартире дома по улице Эдемана города Канска нашли тела четырех человек, в том числе двух несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В квартире нашли тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей без признаков жизни с колото-резаными ранениями.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщила « Комсомольская правда », тела нашла бабушка, которая пришла собирать внуков в школу.

По предварительной информации, убийство совершил бывший муж погибшей женщины. Следователи предположили, что он убил ее, сына, дочь и сожителя женщины.

По данным Life , убийство четвертым погибшим оказался бывший супруг женщины, который покончил с собой.

Подробности уточняются.