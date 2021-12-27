В Красноярском крае нашли убитой семью из четырех человек

В понедельник, 27 декабря, в Красноярском крае в квартире дома по улице Эдемана города Канска нашли тела четырех человек, в том числе двух несовершеннолетних. Об этом сообщила
В квартире нашли тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей без признаков жизни с колото-резаными ранениями.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Как сообщила «
По предварительной информации, убийство совершил бывший муж погибшей женщины. Следователи предположили, что он убил ее, сына, дочь и сожителя женщины.
По данным
Подробности уточняются.
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