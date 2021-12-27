Соседка рассказала подробности убийства семьи в Красноярском крае

Соседка вызвала полицию и скорую на место происшествия. По ее словам, убийство произошло на почве ревности.

Соседка семьи, убитой в Красноярском крае, рассказала подробности происшествия. Об этом она сообщила в беседе с « Известиями ».

Женщина заявила, что криков не было.

«Соседка начала кричать, бабушка. Она пришла разбудить их, потому что ребятишкам нужно было в школу», — рассказала женщина.

Другая соседка вызвала полицию и скорую на место происшествия. По ее словам, убийство произошло на почве ревности.

По другим данным, в ночь убийства одна из соседок слышала ссору между супругами и громкую ругань. Позже она заметила, что дверь в квартире приоткрыта. Женщина вошла туда и нашла тела.

Напомним, 38-летний мужчина убил бывшую супругу, 11-летнего сына и семилетнюю дочь, а затем покончил с собой.