Мужчина, зарезавший семью в Красноярском крае, покончил с собой

Ранее появилась информация, что четвертым убитым был сожитель женщины.

Мужчина, зарезавший женщину и двух детей в Красноярском крае, покончил с собой. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT .

38-летний мужчина и его 35-летняя бывшая супруга развелись 17 ноября. Отмечается, что «был взбешен» из-за этого.

Он расправился с детьми 7 и 11 лет, а затем убил женщину, после чего покончил с собой.

Мужчина не был судим, семья не состояла на учете в МВД. Женщина незадолго до трагедии жаловалась соседям, что ушла от мужа, так как он ее избивал, передает Life . Женщина забрала детей и переехала в квартиру к родственникам.

Ранее появилась информация, что четвертым убитым был сожитель женщины. О произошедшем рассказала соседка.