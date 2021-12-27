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Сын убитой в Красноярском крае женщины в октябре спас ее от отца
В тот день у мальчика был день рождения.

Сын убитой в Красноярском крае женщины в октябре спас ее от отца. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщил телеграм-канал SHOT.

В октябре мальчику исполнилось 11 лет. В честь этого родители устроили ему день рождения. На этой почве и произошел скандал — женщина потратила все наличные деньги на торт, а снять с карты забыла. За это мужчина начал избивать супругу. Тогда за мать вступился именинник — он разбил свою копилку и отдал все наличные деньги отцу, после чего тот успокоился и перестал избивать женщину.

О произошедшем пострадавшая рассказала коллегам в детском саду. Известно, что после этого женщина и подала на развод. Она даже планировала уехать в другой город, чтобы бывший муж ее не преследовал.

Напомним, в Красноярском крае 38-летний мужчина убил бывшую супругу, 11-летнего сына и семилетнюю дочь, а затем покончил с собой.