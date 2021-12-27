Рязанскую фридайвершу лишили наград из-за допингового скандала

Речь идет лишь о тех наградах, которые были завоеваны в период с 22 сентября 2020 года по 21 декабря 2021 года. Спортсменку лишили медалей, очков и мест в рейтингах.

Совет Федерации лишил наград рязанскую фридайвершу Ольгу Давыдову из-за положительной допинг-пробы у спортсменки. Информацию об этом опубликовали на сайте Федерации фридайвинга.

Речь идет лишь о тех наградах, которые были завоеваны в период с 22 сентября 2020 года по 21 декабря 2021 года. Спортсменку лишили медалей, очков и мест в рейтингах.

Также рязанку обязали в полном объеме возместить все призы, полученные на соревнованиях в срок дисквалификации, а также финансовую поддержку, полученную для участия в ЧМ-2021 по версии AIDA на Кипре.

В ноябре 2021 года рязанская спортсменка установила национальный рекорд по фридайвингу в раздельных ластах.