Рязанская спортсменка установила национальный рекорд по фридайвингу в раздельных ластах

Соревнования проводились в рамках Кубка мира.

В понедельник, 22 ноября, рязанская спортсменка Ольга Давыдова поставила на соревнованиях в Египте национальный рекорд по нырянию в глубину в раздельных ластах. Об этом в Instagram сообщила федерация России.

Она погрузилась в воду на 86 метров. Соревнования проводились в Шарм-эль-Шейхе в рамках AIDA Freediving World Cup 2021.

Предыдущий рекорд держался более двух лет. Его установила Марианна Гиллеспи в июле 2019 года в Египте.

«Ранее мне это казалось чем-то невозможным и нереальным, но вот… Изначально я хотела отнырять еще раз все дисциплины на соревнованиях, но так увлеклась глубиной и продувкой, ныряя в основном в биластах, что CNF (ныряние в глубину без ласт) остался в стороне, а ласты вышли на передний план», — написала Давыдова на своей странице в Facebook.

Напомним, в 2020 году спортсменка установила мировой рекорд по фридайвингу в дисциплине «Ныряние в глубину в ластах в пресной воде».