Рязанский минздрав не выявил влияния выбросов на здоровье человека

Минздрав оценил влияние превышающих ПДК выбросов промышленных предприятий города на состояние здоровья населения. Результаты анализа они представили на заседании комиссии во вторник, 14 декабря.
В ведомстве отметили, что влияния не выявили.
«Отмечено, что влияния нет: диспансеризация не выявила увеличения заболеваемости хроническим заболеваниями (хронический бронхит, онкология, бронхиальная астма), связанного с выбросами (увеличение по онкологии и хроническому бронхиту связано с улучшением уровня диагностики этих заболеваний, а по бронхиальной астме намечена тенденция к снижению числа впервые заболевших)», — говорится в докладе.
Также уточняется, что в период с 2016 по 2021 годы никто из рязанцев не обращался с жалобами на хронические заболевания, которые были вызваны загрязнением воздуха.