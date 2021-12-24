В Минпросвещения оценили возможность вакцинации детей в школах
По словам министра, сейчас идет третья фаза испытаний препарата. Кравцов отметил, что вакцина работает и дает хороший результат.
Министр просвещения Сергей Кравцов прокомментировал возможность вакцинации в школах. Его слова приводит
По словам министра, сейчас идет третья фаза испытаний препарата. Кравцов отметил, что вакцина работает и дает хороший результат.
«Что касается прививок детей — это полностью компетенция врачей, министерства здравоохранения, родителей и самого ребёнка, если он совершеннолетний», — сказал он.
Напомним, вакцину от коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет зарегистрировали в конце ноября. Отмечается, что вакцинация добровольная, делать ее буду при согласии родителей или законных представителей.