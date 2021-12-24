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В Минпросвещения оценили возможность вакцинации детей в школах
По словам министра, сейчас идет третья фаза испытаний препарата. Кравцов отметил, что вакцина работает и дает хороший результат.

Министр просвещения Сергей Кравцов прокомментировал возможность вакцинации в школах. Его слова приводит РИА Новости.

По словам министра, сейчас идет третья фаза испытаний препарата. Кравцов отметил, что вакцина работает и дает хороший результат.

«Что касается прививок детей — это полностью компетенция врачей, министерства здравоохранения, родителей и самого ребёнка, если он совершеннолетний», — сказал он.

Напомним, вакцину от коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет зарегистрировали в конце ноября. Отмечается, что вакцинация добровольная, делать ее буду при согласии родителей или законных представителей.