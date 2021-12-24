В Рязани задержали серийного вора, вскрывшего несколько автомобилей

Ранее мужчина обокрал несколько машин.

В Рязани задержали мужчину, подозреваемого в кражах из автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

К хищению оказался причастен 30-летний рязанец. Мужчина вскрывал в городе автомобили металлическим крюком. В Железнодорожном районе таким способом он похитил из машины набор инструментов, в Московском районе — шуруповерт и перфоратор, в Октябрьском районе — шуруповерт. Мужчина признал вину и раскаялся.

По предварительной информации, в последнее время рязанец стал употреблять синтетические наркотики и постоянно нуждался в деньгах для покупки запрещенных веществ. По ночам он выбирал автомобили, взламывал их, забирал оттуда ценные предметы и продавал.

Ранее он был судим за кражи из автомобилей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК Р. Ф. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Полиция проверяет задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее появился ролик из Песочни, где вскрыли автомобиль и украли из нее инструменты.