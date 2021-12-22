В Рязани на улице вскрыли машину и украли из салона инструменты
По информации владельца автомобиля, инцидент произошел 19 декабря ночью.
В Рязани на улице вскрыли машину и украли из салона инструменты. Информация об этом появилась в соцсети.
По информации владельца автомобиля, инцидент произошел 19 декабря ночью.
«Сначала в 2:00 вскрыл машину, подготовил что взять. А 3:30 уже вернулся с пакетиком и забрал что приготовил», — отмечается в сообщении.
Как добавил автор поста, кража произошла в Песочне около дома № 50 по улице Новоселов.
Пострадавший попросил очевидцев связаться с ним по номеру телефона