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В Рязани на улице вскрыли машину и украли из салона инструменты
По информации владельца автомобиля, инцидент произошел 19 декабря ночью.

В Рязани на улице вскрыли машину и украли из салона инструменты. Информация об этом появилась в соцсети.

По информации владельца автомобиля, инцидент произошел 19 декабря ночью.

«Сначала в 2:00 вскрыл машину, подготовил что взять. А 3:30 уже вернулся с пакетиком и забрал что приготовил», — отмечается в сообщении.

Как добавил автор поста, кража произошла в Песочне около дома № 50 по улице Новоселов.

Пострадавший попросил очевидцев связаться с ним по номеру телефона +7 (930) 780-72-05.