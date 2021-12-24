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Мать погибшего в Саратовской области мальчика показала, как убивала его
В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

В Саратовской области женщина, подозреваемая в убийстве малолетнего сына, раскаялась. Она показала, как задушила мальчика, ролик опубликовала пресс-служба регионального СУ СКР.

22 декабря 2021 утром 43-летняя женщина была дома с пятилетней дочерью и восьмилетним сыном в доме по улице 2-ая Заречная в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области.

Она рассердилась на детей за непослушание. Женщина взяла шарф и заблокировала воздух сыну, затем дочери и держала до тех пор, пока они не перестали подавать признаки жизни.

Затем она вынесла их на улицу и оставила в овраге недалеко от дома, после чего скрылась. Бригада скорой помощи констатировала смерть мальчика и госпитализировала девочку в больницу. Врачи продолжают бороться за ее жизнь.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по пунктам «в, д» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью») и части 3 статьи 30 — пункты «а, в, д» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью»).

Следственный орган намерен ходатайствовать об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Следователи оценят условия жизни и воспитания в семье, действия органов профилактики и контроль за семьей.