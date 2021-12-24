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Экономист рассказал, на сколько вырастут пенсии в 2022 году
В 2022 году пенсии проиндексируют по уровню фактической инфляции, поэтому индексация составит 10%.

Заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Глеханова Константин Ордов рассказал, на какой процент могут поднять выплаты пенсионерам в России. Об этом он сообщил в беседе с «Народными Новостями».

В 2022 году пенсии проиндексируют по уровню фактической инфляции, поэтому индексация составит 10%.

«Средний показатель индекса потребительских цен по итогам года составляет 8%. Это минимум, на который необходимо поднять пенсию. При этом по некоторым оценкам мы видим, что продовольственная инфляция может быть выше», — пояснил Ордов, добавив, что пенсия будет проиндексирована на 10%.

Ранее россиянам напомнили правила назначения пенсий в 2022 году.