Экономист рассказал, на сколько вырастут пенсии в 2022 году

В 2022 году пенсии проиндексируют по уровню фактической инфляции, поэтому индексация составит 10%.

Заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Глеханова Константин Ордов рассказал, на какой процент могут поднять выплаты пенсионерам в России. Об этом он сообщил в беседе с « Народными Новостями ».

В 2022 году пенсии проиндексируют по уровню фактической инфляции, поэтому индексация составит 10%.

«Средний показатель индекса потребительских цен по итогам года составляет 8%. Это минимум, на который необходимо поднять пенсию. При этом по некоторым оценкам мы видим, что продовольственная инфляция может быть выше», — пояснил Ордов, добавив, что пенсия будет проиндексирована на 10%.

Ранее россиянам напомнили правила назначения пенсий в 2022 году.