\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 23
-14°
Птн, 24
-12°
Сбт, 25
-2°
ЦБ USD 73.79 -0.03 23/12
ЦБ EUR 83.15 -0.17 23/12
Нал. USD 73.15 / 74.30 09:00
Нал. EUR 82.95 / 84.00 09:00
Новости
Публикации
Зачем рязанцам нужна «гаражная амнистия» и сколько она стоит?
С 1 сентября в России начала действовать «гаражная амни...
Вчера 11:24
1 757
Куда можно выехать из Рязани на праздники без qr-кода и с ним?
Внутренний туризм — поездки по России — стал популярным...
21 декабря 2021 12:34
3 776
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
8 898
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
11 068
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Россиянам напомнили правила назначения пенсий в 2022 году
В 2022 году право на страховую пенсию будут иметь женщины в 56,5 лет и мужчины в 61,5 года. Для этого нужно иметь не менее 13 лет стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента 23.4.

Россиянам напомнили правила назначения пенсий в 2022 году. Об этом пишет сайт агентства «Прайм».

Заместитель управляющего отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова рассказала, что в 2022 году право на страховую пенсию будут иметь женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года, — в 56,5 лет, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года — в 61,5 года.

Также, для назначения пенсии по старости нужно будет иметь не менее 13 лет стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента 23.4. В 2021 году действовало правило 12 лет стажа и величины пенсионного коэффициента не менее 21.

В ПФР напомнили, что величина индивидуального пенсионного коэффициента напрямую зависит от суммы страховых взносов, перечисленных за сотрудника работодателем: чем выше официальная заработная плата, тем больше работодатель перечисляет взносов на будущую пенсию.

Если пенсионных коэффициентов и стажа не будет хватать для возникновения права на пенсию, назначение пенсии отодвинется на тот срок, пока требуемое количество не будет «заработано». Если по истечении пяти лет после достижения пенсионного возраста этого достичь не удастся, то вместо страховой пенсии гражданину будет назначена социальная. Узнать о количестве имеющихся пенсионных коэффициентов можно в личном кабинете на сайте ПФР или портале госуслуг, а также в мобильном приложении ПФР, напомнила представитель ведомства.