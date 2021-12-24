Детектив ответила на вопросы об исчезновении рязанки Елены Логуновой

Детектив Екатерина Шумякина ответила на вопросы об исчезновении рязанки Елены Логуновой. Публикацию с ответами она опубликовала в Instagram.

Детектив Екатерина Шумякина ответила на вопросы об исчезновении рязанки Елены Логуновой. Публикацию с ответами она опубликовала в Instagram .

Детектив заявила, что мать девушки — Наталия — не состоит на учете в психоневрологическом диспансере, у нее нет «никаких диагнозов».

Шумякина отметила, что Наталия общалась с дочерью в последний раз 24 июля по телефону, поскольку в этот день находилась в Белоомуте, а дочь — в Рязани.

«Наташа уверена, что утром 25 июля она разговаривала именно с Леной. В целом, разговор был хорошим и Наташа успокоилась. В 11:30 Наташа звонила Лене, но телефон был выключен», — говорится в сообщении.

Детектив заявила, что Елена Логунова ранее никогда не уходила из дома. Домофон на подъезде дома, где жила Елена с семьей, не подключен к «умной» системе. Помимо этого, Елена не попала на камеру на фасаде дома, а также на другие камеры, расположенные около здания.

«Телефон Лены выключился в 9 утра и больше не включался», — отметила Шумякина.

Она заявила, что в Рязани нет ни одного человека, который бы видел Елену 25 июля или позже.

Матери пропавшей девушки — Наталье — не отдает детей дочери семья супруга Елены.

«Один раз предложили придти пообщаться в их квартире и в их присутствии», — добавила Шумякина.

Также она прокомментировала сообщения о найденных джинсах и поисках волонтера Станислава Коровина.

«За последние две недели Наташе как и мне никто не написал и не сообщил о том, что нашлись какие то джинсы», — отметила детектив.

По ее словам, место, которое нашел Коровин, не имеет отношения к Елене и семье Логуновых.

«Если Станислав считает, что на данной территории возможно удерживают Лену, то лучшее что он может сделать, это сообщить данную информацию в СК», — говорится в сообщении.

Ранее поисковик заявил, что территория возможного нахождения Елены Логуновой принадлежит похоронному агентству.