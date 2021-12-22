\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 22
-17°
Чтв, 23
-14°
Птн, 24
-12°
ЦБ USD 73.79 -0.03 23/12
ЦБ EUR 83.15 -0.17 23/12
Нал. USD 73.42 / 74.60 14:52
Нал. EUR 82.92 / 83.65 14:52
Новости
Публикации
Зачем рязанцам нужна «гаражная амнистия» и сколько она стоит?
С 1 сентября в России начала действовать «гаражная амни...
6 часов назад
777
Куда можно выехать из Рязани на праздники без qr-кода и с ним?
Внутренний туризм — поездки по России — стал популярным...
Вчера 12:34
2 992
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
8 435
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
10 629
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Поисковик заявил, что территория возможного нахождения Елены Логуновой принадлежит похоронному агентству
По словам Станислава Коровина, «фирма скрыта от всех глаз». Также он предположил, что там находится группа быстрого реагировании.

Поисковик Станислав Коровин заявил, что территория возможного нахождения рязанки Елены Логуновой принадлежит похоронному агентству. Свое предположение он высказал на youtube-канале «Правдоруб».

«По моим соображением все завязано на одном районе, где может быть Елена Логунова. Даже думаю живая… Есть непонятная территория, скрытая от всех глаз и очень сильно охраняемая, где могут держать Лену и еще несколько человек…, — отметил Коровин. — Территория относится к самому крупному в Рязани похоронному агентству».

По его словам, «фирма скрыта от всех глаз»: территория охраняется собаками и видеокамерами. Также он предположил, что там находится группа быстрого реагирования.

Коровин заявил, что не имеет возможности попасть на частную территорию самостоятельно, и в силовые структуры не обращался.

Ранее поисковик предположил, что эта территория «относится к Логунову».