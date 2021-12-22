Поисковик заявил, что территория возможного нахождения Елены Логуновой принадлежит похоронному агентству

По словам Станислава Коровина, «фирма скрыта от всех глаз». Также он предположил, что там находится группа быстрого реагировании.

Поисковик Станислав Коровин заявил, что территория возможного нахождения рязанки Елены Логуновой принадлежит похоронному агентству. Свое предположение он высказал на youtube-канале «Правдоруб».

«По моим соображением все завязано на одном районе, где может быть Елена Логунова. Даже думаю живая… Есть непонятная территория, скрытая от всех глаз и очень сильно охраняемая, где могут держать Лену и еще несколько человек…, — отметил Коровин. — Территория относится к самому крупному в Рязани похоронному агентству».

По его словам, «фирма скрыта от всех глаз»: территория охраняется собаками и видеокамерами. Также он предположил, что там находится группа быстрого реагирования.

Коровин заявил, что не имеет возможности попасть на частную территорию самостоятельно, и в силовые структуры не обращался.

Ранее поисковик предположил, что эта территория «относится к Логунову».