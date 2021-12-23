В России уровень коллективного иммунитета в России вырос до 59,4%

Об этом сообщил президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

В России уровень коллективного иммунитета в России вырос до 59,4%. Об этом сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции в четверг, 23 декабря, пишет ТАСС .

Глава государства рассчитывает, что Россия может достичь показателя на уровне 80% в конце первого или во втором квартале 2022 года.

«Нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году или хотя бы в конце первого квартала — во втором квартале мы достигнем этого уровня», — заявил Путин.

Пресс-конференция президента России проходит в Манеже 23 декабря.