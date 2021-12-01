Владимир Путин проведет пресс-конференцию 23 декабря

Она состоится в московском Манеже.

Президент России Владимир Путин проведет ежегодную пресс-конференцию в четверг, 23 декабря. Об этом сообщил « Интерфакс » со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Это будет очная пресс-конференция. Президент придет к журналистам, будут задавать в обычном режиме, как это всегда бывает, свободные вопросы главе государства», -сказал Песков.

Он подчеркнул, что мероприятие пройдет в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. «Количество журналистов будет ограничено, пространство будет увеличено. В этой связи мы на этот год приняли решение переехать из традиционного для нас ЦМТ в Манеж», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, количество мест для журналистов уменьшится до 500. Из-за этого организаторы не планируют делать свободную аккредитацию на мероприятие. «Мы будем сами выходить на журналистов, у нас будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке. У нас будут зарубежные СМИ и через полпредства в федеральных округах мы будем приглашать региональные СМИ», — сказал Песков.

Он отметил, что перед пресс-конференцией журналистам предстоит сдать три теста на коронавирус. Служба аккредитации начнет контактировать с редакциями СМИ с 1 декабря.