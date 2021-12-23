В Москве пенсионер-педофил похитил школьницу на улице и надругался над ней в своей квартире

В полицию позвонила подруга школьницы. 65-летнего мужчину задержали. С пострадавшей девочкой начали работу психологи.

В Москве пенсионер-педофил похитил школьницу на улице и надругался над ней в своей квартире. Об пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел во дворе на Каширском шоссе. Мужчина схватил девочку на глазах у подруги, затащил к себе в квартиру и надругался над ней.

Другая школьница позвонила в полицию и рассказала о случившемся. Оперативники вычислили квартиру педофила и освободили девочку. 65-летнего мужчину задержали.

Сообщается, что с пострадавшей девочкой начали работу психологи.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести смертную казнь для педофилов.