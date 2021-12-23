В мэрии прокомментировали сообщения об «эпидемии ветрянки» в рязанской школе

По данным органа, заболел один ученик.

В мэрии прокомментировали сообщения в соцсетях об «эпидемии ветрянки» рязанской школе № 47. Информацию представители горадминистрации сообщили в четверг, 23 декабря.

По данным мэрии, у одного учащегося 6 «Е» класса обнаружили заболевание. При этом ребенок был на больничном. «Кроме того, весь класс находился на карантине по гриппу и ОРВИ. Вчера дети уже приступили к образовательному процессу», — сообщили в горадминистрации.

Информация о том, что больные дети ходят в рязанскую школу № 47, появилась в соцсетях утром 23 декабря.

Фото — 2gis.