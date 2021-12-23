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Родители рязанских школьников сообщили в соцсетях об эпидемии ветрянки в школе № 47
Информацию разместили в одном из родительских чатов.

Родители рязанских школьников сообщили в соцсетях об эпидемии ветрянки в школе № 47. Информация появилась в четверг, 23 декабря.

В одном из родительских чатов сообщили, что после карантина трое из четвертых учеников школы не вышли на учебу. Один из детей пришел в школу и заразил других учеников. Родители заболевшего школьника отметили, что в параллельных классах наблюдается аналогичная ситуация.