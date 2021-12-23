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В центре Рязани засняли, как троллейбус в мороз толкали водитель и кондуктора
Инцидент произошел 22 декабря на Первомайском проспекте.

В центре Рязани засняли, как троллейбус в мороз толкали водитель и кондуктора. Фото разместили в соцсетях.

Информация появилась в среду, 21 декабря. На фото видно, что на Первомайском проспекте стоят два троллейбуса. Один из них толкают водитель и кондуктора.

«Жителям очень хотелось бы, чтобы общественный транспорт в городе был таким же комфортным и удобным, как автопарк рязанских чиновников. Чтобы на торгах хорошие троллейбусы и автобусы (новые!) для людей закупались, а не очередное премиум авто для какого-нибудь министерства», — подписал фото автор.

В среду в регионе температура воздуха опускалась до — 26 градусов.

Напомним, ранее Николай Любимов допустил, что стоимость проезда в Рязани повысится.