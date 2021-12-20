Николай Любимов допустил, что стоимость проезда в Рязани повысится

Он подтвердил, что перевозчики обратились к нему с письмом, в котором попросили повысить стоимость проезда на 5 рублей, до 28 рублей.

Николай Любимов допустил, что стоимость проезда в Рязани повысится. Об этом в понедельник, 20 декабря, губернатор сообщил на пресс-конференции.

Он подтвердил, что перевозчики обратились к нему с письмом, в котором попросили повысить стоимость проезда на 5 рублей, до 28 рублей.

«Да, такое обращение было. Такого быть не должно, ситуация непростая. Понимаю, что время прошло с последнего увеличения. Но сразу возникает вопрос о качестве», — отметил губернатор.

Он заявил, что от рязанцев поступает много жалоб на работу маршруток.

«Мы должны повышать разумно. Я поручил Беленецкому [зампреду правительства, курирующего транспорт] предметнее разобраться с перевозчиками, должно состояться повышение, но не в таком объеме», — заключил политик.