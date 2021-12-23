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Суд вынес предупреждение рязанцу за отсутствие маски на улице

В среду, 22 декабря, Московский райсуд вынес приговор рязанцу за отсутствие маски на остановке общественного транспорта. Об этом мужчина сообщил РЗН инфо.

Обвиняемый пришел на заседание, несмотря на то, что в суде ему сообщили, что присутствие необязательно. «Самое интересное, что я пришел, но в протоколе написали, что не явился», — поделился собеседник.

Рязанца признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.6.1 КоАП Р. Ф. Ему назначили наказание в виде предупреждения.

Напомним, что рязанца Ш. задержали на остановке полицейские и попросили пройти в Московский РОВД. В участке мужчину продержали более часа и выписали предупредительный административный протокол.

Собеседник подчеркнул: полицейские заверили, что никаких последствий не будет. Однако позже он получил письмо о судебном разбирательстве из-за несоблюдения масочного режима.