Рязанца осудят за отсутствие маски на пустой остановке

Инцидент произошел во вторник, 9 ноября, в Приокском.

Рязанца осудят за отсутствие маски на остановке.

В редакцию РЗН. Инфо обратился мужчина, которого полицейские задержали на остановке общественного транспорта «Рынок» в Приокском. Инцидент произошел во вторник, 9 ноября, примерно в 11:00.

Полицейские задержали рязанца Ш. Он признался, что ждал маршрутку без маски, объяснил, что вокруг не было людей. Тем не менее сотрудники попросили его пройти с ним в участок. Мужчина не сопротивлялся.

«Сотрудники спросили, почему я без средства защиты. Я им ответил, что люди надевают маски только в транспорте, а не на улице. Но меня все равно повели в ближайший участок на улице Энгельса», — вспоминает собеседник.

Рязанец отметил, что надел маску на входе в отдел. Однако в Московском РОВД никто из сотрудников маски не носил. Снять маску разрешили и Ш., в этот момент он сделал фотографии полицейских на своих рабочих местах.

«Где логика, на остановке задерживают без маски, а в тесном помещении ее можно снять?», — посетовал мужчина.

В участке рязанца продержали более часа и выписали предупредительный административный протокол. Собеседник подчеркнул, полицейские заверили, что никаких последствий не будет. Однако в пятницу, 3 декабря, рязанец получил письмо о судебном разбирательстве из-за несоблюдения масочного режима.

В московском райсуде Ш. пояснили, что в полиции могли не сообщить о подобных последствиях. По словам собеседника ему предложили не приходить на заседание, пообещав, что выдадут решение.

«Сотрудники полиции не соблюдали ограничительные меры в помещении и соврали, сказав, что ничего не будет. На обычных граждан действует закон, на сотрудников полиции — нет. Я решил пойти в суд и рассказать, как все было, потому что не намерен платить штраф», — заключил собеседник.