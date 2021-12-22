В Рязанской области задержали мужчину, который убил сожительницу

Во время застолья мужчина 1969 года рождения ударил женщину металлической частью топора.

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Ряжского района, который убил сожительницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Во время застолья мужчина 1969 года рождения ударил женщину металлической частью топора.

Она скончалась на месте от полученных травм.

Подозреваемого задержали. Решается вопрос о заключении под стражу.

По уголовному делу назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.