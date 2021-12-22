В Ряжском районе мужчина убил сожительницу

Пара выпивала. Между ними возникла ссора. Мужчина ударил 52-летнюю женщину по голове обухом топора.

В Ряжском районе житель села Новое Еголдаево заявил в полицию, что убил человека. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Сообщение полиция получила 21 декабря. По версии следствия, 45-летний мужчина вместе с сожительницей были у него дома по улице 2-я Центральная.

Пара выпивала. Между ними возникла ссора. Мужчина ударил 52-летнюю женщину по голове обухом топора. Та скончалась на месте от полученной травмы.

Ранее подозреваемого привлекали к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемого задержали. «Решается вопрос о заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — пояснил следователь по особо важным делам Скопинского МСО Илья Степанов.