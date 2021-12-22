В Рязанской области в 2024 году появится экотехнопарк для переработки отходов

Его мощность — 260 тысяч тонн в год.

На территории региона в 2024 году планируется построить экотехнопарк для переработки твердых бытовых отходов мощностью 260 тысяч тонн в год. Об этом на прошедшем в среду, 22 декабря, в рамках заседания Рязанской областной Думы правительственном часе заявил исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ региона Дмитрий Устинов.

На сегодняшний день в рамках подготовки к возведению этого крупного комплекса ведутся инженерно-геологические изыскания, а также готовится проектно-сметная документация. О перспективах появления этого значимого объекта в августе этого года говорил губернатор Николай Любимов.

Строительство экотехнопарка будет вести региональный оператор по обращению с отходами — компания «Эко-Пронск». По словам ее генерального директора Валерия Матюхина, который отвечал на вопросы депутатов облдумы, за два с небольшим года осуществления «мусорной реформы» на территории Рязанской области было дополнительно создано около 500 новых рабочих мест, закуплено 60 единиц спецтехники, установлено более 2500 контейнеров.

Однако ситуация в этой сфере, по словам руководителя, далека от идеальной. Основными проблемами при обращениями с отходами остается недоступность многих контейнерных площадок для спецтехники, складирование мусора в неположенных местах и отсутствие у регионального оператора полномочий по переработке мусора, не относящегося к твердым бытовым отходам (бревна, ветки, листва).