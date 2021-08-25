Через три года в Клепиковском районе построят экотехнопарк

Его построят в рамках нацпроекта «Экология». Он будет направлен на глубокую обработку и утилизацию отходов, включающую все технологические этапы обращения с отходами, вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственные процессы и в перспективе выпуск продукции с использованием отходов и вторичного сырья.

Губернатор Николай Любимов заявил о постройке объекта обращения с отходами в форме экотехнопарка, который построят в 2024 году. Об этом он сказал в среду, 25 августа, в ходе встречи с общественностью Клепиковского района.

На встрече с активистами муниципального образования подняли вопросы дальнейшего развития района. В частности, речь шла о строительстве в регионе мусороперерабатывающих комплексов. Губернатор отметил, что в рамках нацпроекта «Экология» планируется возведение объекта обращения с отходами в форме экотехнопарка, направленного на глубокую обработку и утилизацию отходов, включающую все технологические этапы обращения с отходами, вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственные процессы и в перспективе выпуск продукции с использованием отходов и вторичного сырья.

«Работу по строительству будет вести наш местный регоператор. Федеральная поддержка нам будет обеспечена. Ожидаем появление объекта в 2024 году. Хотя уже сейчас осуществляется направление отходов на существующие сортировочные комплексы города Рязани с ряда муниципальных районов Рязанской области. Из 500 тысяч тонн отходов, образованных на территории Рязанской области в 2020 году, более 400 тысяч прошли сортировку», — сказал губернатор.

Также на встрече затронули тему реализации проекта «Чистая Вода». По словам главы региона, он уже реализуется в Клепиках и других населенных пунктах. Благодаря поддержке депутата Госдумы от Рязанской области Андрея Макарова регион получил 300 миллионов рублей в качестве субсидий, 200 из которых направлены на обеспечение людей чистой водой.

Николай Любимов также ознакомился с реализацией национального проекта «Жилье и городская среда». Он посетил сквер по улице Есенина, который в этом году уже начали благоустраивать. Власти планируют установить уличное освещение, обустроить пешеходные дорожки, установить малые архитектурные формы и сделать детскую площадку и в последующем установить сцену. На эти работы из бюджетов всех уровней направлено около девяти миллионов рублей.

Кроме того, губернатор обсудил с активистами вопросы повышения туристской привлекательности территории, ремонта дорог, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», а также планы по дальнейшему благоустройству общественных пространств областной программы поддержки местных инициатив, реализация которой, по словам Николая Любимова, обязательно будет продолжена и в 2022—2023 годах.