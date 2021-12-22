В Красноярском крае провели проверки после видео с избиениями заключенных

Всего в опубликованном ролике было три эпизода избиений.

В Красноярском крае провели проверки после видео с избиениями заключенных в колонии. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Красноярском крае Марка Денисова. Всего в опубликованном ролике было три эпизода избиений. По информации собеседника агентства, два из них относятся к 2015 году. По ним проверки уже завершились.

Денисов отметил, что третий эпизод, где погибает человек, был в 2020 году и по нему «сразу же проводилась детальная проверка». Омбудсмен заявил, что это был суицид.

Отмечается, что после проверок «полетели головы». Многих сотрудников наказали, а «тех, кто не участвовал, а просто знал и не сообщил» уволили из системы.

Омбудсмен заявил, что направил соответствующие запросы во все структуры.