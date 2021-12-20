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Опубликован новый ролик с пытками заключенных в Красноярске
Предположительно, видео снято в июле 2020 года в Красноярске. Две наружные камеры также зафиксировали, как на улицу падает тело. Вероятно, это заключенный, которого выбросили из окна.

Проект Gulagu.net опубликовал новый ролик с истязаниями заключенных.

Одна из записей снята в красноярской пресс-хате. На видео запечатлен сотрудник ФСИН, который обсуждает что-то с «разработчиками». Он выходит из помещения, затем туда заводят заключенного и начинают сильно избивать. Один из людей, находящихся внутри, во время процесса застилает кровать, чтобы скрыть истязание от камер наблюдения.

Предположительно, видео снято в июле 2020 года в Красноярске. Две наружные камеры также зафиксировали, как на улицу падает тело. Вероятно, это заключенный, которого выбросили из окна.