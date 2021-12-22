Следующей зимой в Рязани подорожает отопление на 6,3%

Изменения опубликовали в тарифах городской теплосети.

С июля 2022 года в Рязани подорожает отопление на 6,3%. Соответствующие изменения опубликовали в тарифах городской теплосети.

Согласно документу, до июля 2022 года стоимость одной гигакалории останется 2 270,58 рублей, а во втором полугодии ее стоимость повысится на 6,3%, до 2 414,62 рублей.

Ранее губернатор утвердил документ, согласно которому отопление не может подорожать более чем на 9,2%.