Любимов утвердил рост квартплаты в Рязанской области на 3,9%
Согласно документу, плата вырастет с 1 июля 2022 года. Во всех муниципальных образованиях регионах плата за электричество увеличится на 5%, вывоз ТКО — на 4%, водоснабжение — от 4 до 4,9%.
Николай Любимов утвердил рост квартплаты в Рязанской области на 3,9%. Постановление губернатора о предельных индексах роста тарифов официально опубликовали в четверг, 9 декабря.
Согласно документу, плата вырастет с 1 июля 2022 года. Во всех муниципальных образованиях регионах плата за электричество увеличится на 5%, вывоз ТКО — на 4%, водоснабжение — от 4 до 4,9%.
В Рязани тарифы повысят на:
- электроснабжение — 5%;
- газоснабжение — 3%;
- отопление — 9,2% (в неутвержденном документе рост составлял 4,3%);
- холодное водоснабжение — 4,0%;
- обращение с ТКО — 4%.
Рост тарифов в остальных муниципальных образования можно посмотреть