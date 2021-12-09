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Любимов утвердил рост квартплаты в Рязанской области на 3,9%
Согласно документу, плата вырастет с 1 июля 2022 года. Во всех муниципальных образованиях регионах плата за электричество увеличится на 5%, вывоз ТКО — на 4%, водоснабжение — от 4 до 4,9%.

Николай Любимов утвердил рост квартплаты в Рязанской области на 3,9%. Постановление губернатора о предельных индексах роста тарифов официально опубликовали в четверг, 9 декабря.

Согласно документу, плата вырастет с 1 июля 2022 года. Во всех муниципальных образованиях регионах плата за электричество увеличится на 5%, вывоз ТКО — на 4%, водоснабжение — от 4 до 4,9%.

В Рязани тарифы повысят на:

  • электроснабжение — 5%;
  • газоснабжение — 3%;
  • отопление — 9,2% (в неутвержденном документе рост составлял 4,3%);
  • холодное водоснабжение — 4,0%;
  • обращение с ТКО — 4%.

Рост тарифов в остальных муниципальных образования можно посмотреть здесь.