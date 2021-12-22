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Рязанка поучаствовала в «Игре в кино»
Выпуск вышел в эфире телеканала «Мир» во вторник, 21 декабря.

Бухгалтер из Сасова Ирина Капкина поучаствовала в съемках телешоу «Игра в кино». Выпуск с ее участием вышел в эфир телеканала «Мир» во вторник, 21 декабря.

Капкина стала участницей финальной серии игр. В них за денежные призы соревнуются победители программ, выходивших в 2021 году. В финальной игре игроки определят чемпиона за год.

Своим главным болельщиком Капкина назвала недавно родившегося сына. «Все победы, старания и начинания будут посвящены ему», — сказала рязанка.

Ирина Капкина вышла в финал выпуска. В нем она уступила радиоведущему из Москвы Игорю Абакяну.

Ранее в телевикторине участвовал руководитель предприятия по благоустройству города Александр Хлибутин из Рязани