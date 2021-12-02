Рязанец поучаствовал в «Игре в кино» на телеканале «Мир»

Он дошел до финала.

Руководитель предприятия по благоустройству города Александр Хлибутин из Рязани снялся в телевикторине «Игра в кино». Выпуск с его участием вышел в эфир в среду, 1 декабря.

Мужчина соревновался в знании советского и российского кинематографа с блогером из Якутска Натальей Будяк и барабанщицей из Санкт-Петербурга Мариной Лысенко. Рязанец дошёл до финала, но выиграть ему не удалось: он угадал меньшее количество фильмов, чем его соперница.

Программа «Игра в кино» выходит на телеканале «Мир» с 2018 года.