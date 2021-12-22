Мэрия отреагировала на случай с маршруткой, которой рязанцы перегородили путь из-за отказа тормозить

Рязанцы перегородили дорогу автобусу, так как несколько маршруток подряд проехали мимо и не брали пассажиров.

В рязанской мэрии прокомментировали инцидент с маршрутками, произошедший вечером в понедельник, 20 декабря, около площади Театральной. В тот день рязанцы перегородили дорогу автобусу, так как несколько маршруток подряд проехали мимо и не брали пассажиров.

В мэрии сообщили, что управление транспорта разберется с перевозчиком.

Напомним, с места инцидента появилось видео.