Рязанцы не могли уехать из центра города из-за отказа водителей маршруток

По словам горожан, мимо остановки на площади Театральной проехали пять автобусов.

Рязанцы не смогли уехать из центра в города из-за того, что водители маршруток отказались пускать их в салон. Информация об этом появилась в соцсети вечером в понедельник, 20 декабря.

По информации очевидцев, пять автобусов проехали мимо остановки на площади Театральной и отказались пускать пассажиров.

«Люди час стоят на холоде, не могут уехать домой», — написала рязанка.