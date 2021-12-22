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Мать подозреваемого в поджоге «Ленты» в Томске объяснила его поступок
«Это проблема с его психикой. Он сам не может объяснить своих действий. Какие были указания в его голове, так и поступил», — заявила женщина.

Мать мужчины, который устроил поджог в гипермаркете «Лента» в Томске, заявила, что у него проблемы с психикой. Об этом она рассказала в интервью с телеканалом «360».

По словам женщины, ее 33-летний сын состоит на психиатрическом учете и имеет вторую группу инвалидности. Он устроился в гипермаркет на работу. Собеседница отметила, что не знает, как его туда взяли.

Мать мужчины сообщила, что у него «стоит конкретный диагноз, который сообщается только по запросу».

«Это проблема с его психикой. Он сам не может объяснить своих действий. Какие были указания в его голове, так и поступил», — заявила женщина.

Она подчеркнула, что ранее не происходило подобных ситуаций. По ее словам, у сына случился нервный срыв.

Гипермаркет «Лента» в Томске загорелся днем во вторник, 20 декабря. Обрушилось 3,5 тысячи квадратных метров кровли. Пожар привел к взрывам пиротехники.