Видео: в Томске загорелся ТЦ «Лента»

На площади 3,5 квадратных метров в здании обрушилась крыша.

В Томске загорелся ТЦ «Лента». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на регионального управление МЧС.

Во вторник, 21 декабря, на улице Елизарова загорелся торговый центр. В пресс-службе МЧС рассказали что площадь пожара составляет пять тысяч квадратных метров. На площади 3,5 квадратных метров в здании обрушилась крыша.

Пострадавших на пожаре нет, всех посетителей ТЦ эвакуировали.

В «Ленте» сообщили, что пожар начался в секции непродовольственных товаров.

Для тушения пожара направили 76 человек и 24 единицы техники.