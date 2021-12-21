Видео: в Томске загорелся ТЦ «Лента»
На площади 3,5 квадратных метров в здании обрушилась крыша.
В Томске загорелся ТЦ «Лента». Об этом
Во вторник, 21 декабря, на улице Елизарова загорелся торговый центр. В пресс-службе МЧС рассказали что площадь пожара составляет пять тысяч квадратных метров. На площади 3,5 квадратных метров в здании обрушилась крыша.
Пострадавших на пожаре нет, всех посетителей ТЦ эвакуировали.
В «Ленте» сообщили, что пожар начался в секции непродовольственных товаров.
Для тушения пожара направили 76 человек и 24 единицы техники.