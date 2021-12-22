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Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра
Закон коснется только личного транспорта. Для общественного транспорта, такси, грузовых машин закон техосмотр продолжит действовать по-прежнему.

Госдума окончательно одобрила закон об отмене обязательного техосмотра. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Ранее депутаты поддержали проект во втором чтении.

Закон коснется только личного транспорта. Для общественного транспорта, такси, грузовых машин закон техосмотр продолжит действовать по-прежнему.

Также придется проводить техосмотр для личного транспорта, который используется в служебных целях.

По новым правилам техосмотр теперь нужно будет проходить для машин и мотоциклов старше четырех лет только при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене агрегатов.