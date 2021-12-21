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Депутаты Госдумы единогласно приняли во втором чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра
В документе указано, что от осмотра освободят «легковые автомобили и мототранспортные средства» россиян, используемые исключительно в личных целях.

Депутаты Госдумы единогласно приняли во втором чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщило РИА Новости.

В документе указано, что от осмотра освободят «легковые автомобили и мототранспортные средства» россиян, используемые исключительно в личных целях.

Нормы не распространятся на такси и иной транспорт для перевозки пассажиров, а также на автомобили, используемые в служебных целях. Техосмотр будет необходим при постановке на учет, изменении конструкции, смене владельца или замене основных агрегатов. В правительстве законопроект поддержали при условии небольшой доработки.

По действующим нормам, регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, выпущенных четыре года назад или раньше.