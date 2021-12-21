В небе над Рязанью засняли «три солнца»
Вторичное свечение вокруг источника света получило название «гало».
В небе над Рязанью засняли «три солнца». Фотографии опубликовали в соцсетях.
Во вторник, 21 декабря, жители города заметили в небе необычное природное явление.
Вторичное свечение вокруг источника света получило название «гало». Чаще всего явление наблюдается в морозную погоду, когда свет отражается от кристаллов льда, взвешенных в атмосфере.
Напомним, в среду, 22 декабря, в Рязанской области ожидается до -26 градусов.
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