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В небе над Рязанью засняли «три солнца»
Вторичное свечение вокруг источника света получило название «гало».

В небе над Рязанью засняли «три солнца». Фотографии опубликовали в соцсетях.

Во вторник, 21 декабря, жители города заметили в небе необычное природное явление.

Вторичное свечение вокруг источника света получило название «гало». Чаще всего явление наблюдается в морозную погоду, когда свет отражается от кристаллов льда, взвешенных в атмосфере.

Напомним, в среду, 22 декабря, в Рязанской области ожидается до -26 градусов.

Фото Анжелы Богдановой